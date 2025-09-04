غياب جوارديولا.. قائمة المرشحين لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، عن شهر أغسطس الماضي.

وشهدت القائمة تواجد آرني سلوت مدرب ليفربول، بينما غاب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

ئمة مختصرة لمدير الشهر من باركليز

ريجيس لو بريس ( سندرلاند ) - إنزو ماريسكا ( تشيلسي ) - ديفيد مويس (إيفرتون) - آرني سلوت (ليفربول).

ليفربول، بقيادة سلوت، هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات، حيث سجل حامل اللقب ثمانية أهداف في أغسطس، وهو أعلى رقم في الدوري، متجاوزًا جدول مباريات صعبًا بفوزه على بورنموث ونيوكاسل يونايتد وأرسنال.