التعليم: 124436 طالبا يمتحنون الدور الثاني للثانوية العامة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، يبلغ 124436 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه تم تجهيز عدد 278 لجنة على مستوى الجمهورية ، لتأدية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019.



ومن المقرر أن ينطلق غدا السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ، ماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بجميع أنحاء الجمهورية.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، حيث يؤدي الطلاب غدا السبت 17 أغسطس 2019 الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب يوم الأحد 18 أغسطس 2019 في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.



ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 19 أغسطس 2019 في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في مواد الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا.



وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 ، يمتحن الطلاب في مادتي الجبر والهندسة الفراغية ، والإحصاء.



ثم يمتحن الطلاب يوم الخميس 22 أغسطس 2019 في مادتي الفيزياء والتاريخ ، ويمتحن الطلاب يوم السبت 24 أغسطس 2019 في مادتي الكيمياء وعلم النفس ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 25 أغسطس 2019 في مادتي الديناميكا والاقتصاد .



و يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 ، حيث يمتحن الطلاب في الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة.