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تعليم

التعليم: 124436 طالبا يمتحنون الدور الثاني للثانوية العامة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:26 م
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، يبلغ 124436 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه تم تجهيز عدد 278 لجنة على مستوى الجمهورية ، لتأدية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019.

ومن المقرر أن ينطلق غدا السبت الموافق 17 أغسطس 2019 ، ماراثون امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 بجميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، حيث يؤدي الطلاب غدا السبت 17 أغسطس 2019 الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، ثم يمتحن الطلاب يوم الأحد 18 أغسطس 2019 في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 19 أغسطس 2019 في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في مواد الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا.

وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 ، يمتحن الطلاب في مادتي الجبر والهندسة الفراغية ، والإحصاء.

ثم يمتحن الطلاب يوم الخميس 22 أغسطس 2019 في مادتي الفيزياء والتاريخ ، ويمتحن الطلاب يوم السبت 24 أغسطس 2019 في مادتي الكيمياء وعلم النفس ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 25 أغسطس 2019 في مادتي الديناميكا والاقتصاد .

و يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 ، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 ، حيث يمتحن الطلاب في الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة.

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