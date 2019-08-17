استجابة لـ صدى البلد الشركة القابضة عن انقطاع المياه بقرى الدقهلية: ستتحسن بنهاية فصل الصيف

استجابة الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لشكوي المواطنين لصدي البلد عن انقطاع المياة بعدد من القري بمحافظة الدقهلية.





وأفادت القابضة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تغذي حوالي 8 عزب وقرى تقع في نهايات الشبكات بالوحدة المحلية بالمقاطعة عن طريق رافع مياه على خط رئيسي من محطة مياه السنبلاوين الجديدة، وهي كلًا من (السرس، الحصوة، الرمزية، عزب صبحي الصغرى والكبرى، مليكة الصغرى والكبرى، عرب محجوب، عزبة لوليا، عزبة أبوحسين)، ويتم تغذيتهم عن طريق المناوبات.





وأوضحت القابضة في بيانها الشركة قامت بتطوير محطة مياه الحجايزة، ورفع طاقتها التشغيليه لـ 135ل/ث وقامت بطرح عملية تنفيذ خط مياه قطر 10بوصة من محطة الحجايزة مارًا بقرى الحجايزة وغزالة، ولكن تعثر تنفيذ الخط بسبب اعتراض أهالي قريتي الحجايزة وغزالة.





واضافت ان الشركة تعنل علي تنفيذ وحدة مياه فائقة الترشيح بموقع محطة مياه برقين بطاقة 3000 م/يوم؛ لزيادة الضغوط والتصرفات بالمنطقة، وقامت الجهات المعنية باستلام موقع المحطة يوم 8 يونيو 2019 للبدء في الأعمال.



