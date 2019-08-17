طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بجميع الأشكال السهلة

المكرونة بالبشاميل تعد من أهم الوصفات التي لا تبرع فى إعدادها جميع السيدات، فالمكرونة بالبشاميل تحتاج العديد من الخطوات لإعدادها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات.



إليك طرق عمل المكرونة بالبشاميل السهلة وبالطريقة المصرية وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالسجق ، التى تبحث عنها أغلب السيدات عند عمل المكرونة بالبشاميل .



إليكي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل السهلة:

مدة التحضير: 15 دقيقة

الكمية: على حسب الأكلات التي ستقدمينها



مكونات البشاميل:

4 ملاعق زبدة

3 ملاعق دقيق

نصف كيلو حليب

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة جوزة الطيب



طريقة عمل البشاميل:

في وعاء على نار هادئة ضعي الزبدة ثم ضيفي الدقيق وقلبيه باستمرار، وبعد دقيقتين ضيفي الحليب مع التقليب المستمر، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، مع استمرار التقليب وهو على النار حتى لا يصبح عجين متماسك، ويمكنك وضع الخليط في الخلاط الكهربائي ليصبح سائلًا وليس متماسكًا، واتركيه حتى يبرد ثم ابدأي في استخدامه في الصنف الذي تعدينه.



طريقة عمل البشاميل الجاهز:

يباع كيس البشاميل الجاهز في السوبر ماركت، وهو سهل التحضير، فقط ضيفي مكونات الكيس إلى كمية الحليب وفقًا لكمية الأصناف التي ستطهينها، وحركيه باستمرار على نار هادئة واتركيه حتى يبرد.



بعض الإضافات للبشاميل:

يمكنك إضافة الجبن المبشور، أو الموتزاريلا، أثناء تحضير البشاميل، وذلك مناسبا لصينية المكرونة باللحم المفروم، وكذلك المكرونة المسلوقة بالوايت صوص البشاميل.



طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية



يقدم الشيف علاء الشربينى طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية



مقادير المكرونة البشاميل بالطريقة المصرية:

نصف كيلو لحم مفروم

ثمرة بصل متوسطة

نصف كوب زيت

ملح وفلفل

كوب دقيق

كريمة لبانى

كوب لبن لبن

مكرونة مسلوقة

مكعب مرق

بيضة

4 ملاعق جبنة مبشورة



طريقة تحضير المكرونة البشاميل:

- نحمر البصل فى طاسة مع زبدة وزيت ولمه يدبل نضيف اللحم المفروم ونتبلها ملح وفلفل ونتركها تنضج.

- نحمر الدقيق فى زبدة وزيت للعمل البشاميل فى طاسه وعندما يحمر نضيف اللبن ونتبلها ملح وفلفل ومكعب مرق ونضيف كريمة لبانى وبيض ونقلبهم جيدا حتى نحصل على بشاميل ثقيل.

- نضع فى بوله اللحم المعصج والمكرونه وجزء من البشاميل ونقلب جيدا.

- نحضر الطاجن ونضع فيه طبقة من البشاميل والمكرونة ونضيف على الوجه بشاميل ونضيف جبنة مبشورة.

- ندخلها الفرن على 180 درجة لمدة 25 دقيقة.



طريقة عمل المكرونة بالبشاميل



المقادير لعمل المكرونة بالبشاميل:

1/2 كيلو مكرونة قلم

1/4 كيلو لحم مفروم

بصل مبشور

4 كوب لبن

3 ملعقة دقيق

2 بيض

ملح وفلفل

قرفة وزنجبيل

جبن موزاريلا مبشورة



خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل:

اسلقى المكرونة وعصجى اللحم المفروم مع البصل والفلفل الأخضر والملح والفلفل والقرفة والزنجبيل. قومى بعمل البشاميل بتحمير الدقيق في السمن ثم ضعى اللبن وقومى بتقليبه حتى الغليان ثم تبليه واتركيه ليبرد قليلا ثم ضعى البيض وكوبا من الجبن ثم ضعى طبقة من البشاميل فى الصينية ثم ضعى جزءا كبيرا من البشاميل على المكرونة وضعى طبقة من المكرونة ثم اللحم بعدها المكرونة ثم باقى البشاميل وأخيرا الجبن على الوجه

وادخليها الفرن حتى تمام النضج.



طريقة عمل المكرونة بصوص البشاميل للشيف سالي فؤاد



المقادير لتحضير المكرونة بصوص البشاميل:

مكرونة سباجتي شرائح

البشاميل

2 كوب مرقة

2 معلقة كبيرة دقيق

ملح و فلفل

جوزة الطيب

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة لايت

الزينة

جبنة بارميزان

ريحان طازج

عين جمل مجروش



خطوات التحضير للمكرونة بصوص البشاميل:

ضعى لكل كوب مرقة باردة ملعقة كبيرة دقيق وملعقتين كبار لبن بودرة خالي الدسم ونقلب جيدا ثم ضعيه على النار ونضع الملح والفلفل وقليل من جوزة الطيب مع رشة جبنة رومي أو بارميزان مبشورة.

قلبى حتى تحصلى على قوام ثقيل ويمكن تخفيفه بإضافة لبن أو ثقله باضافة معلقة أو أتنين دقيق ولكن نحظر تذويب الدقيق في المرقة وهي ساخنة فتسبب تكتلات يفضل إذابة الدقيق الاضافي في نصف كوب ماء او لبن بارد قبل المزج ضعى البشاميل على المكرونة وتقدم ساخنة.





طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالسجق:



المكوّنات:



0.5 كيلو مكرونة قلم(حسب افراد الاسرة)

0.5 كيلو سجق بلدي

بصلة كبيرة

2 فلفل رومي

1 فلفل حار(اختياري)

ملح

فلفل اسود

7 بهارات



للبشاميل:

كيلو لبن

5 ملاعق دقيق

5 ملاعق سمنة

2 ملعقة زيت ذرة

مكعب ماجي

1 حبة بيض



الخطوات لعمل مكرونة بالبشاميل بالسجق:



تسلق المكرونة نصف سلقة.



طريقة عمل البشاميل:

في وعاء على نار هادئة ضعي الزبدة ثم ضيفي الدقيق وقلبيه باستمرار، وبعد دقيقتين ضيفي الحليب مع التقليب المستمر، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، مع استمرار التقليب وهو على النار حتى لا يصبح عجين متماسك، ويمكنك وضع الخليط في الخلاط الكهربائي ليصبح سائلًا وليس متماسكًا، واتركيه حتى يبرد ثم ابدأي في استخدامه في الصنف الذي تعدينه.



طريقة عمل البشاميل الجاهز:

يباع كيس البشاميل الجاهز في السوبر ماركت، وهو سهل التحضير، فقط ضيفي مكونات الكيس إلى كمية الحليب وفقًا لكمية الأصناف التي ستطهينها، وحركيه باستمرار على نار هادئة واتركيه حتى يبرد.



بعض الإضافات للبشاميل:

يمكنك إضافة الجبن المبشور، أو الموتزاريلا، أثناء تحضير البشاميل، وذلك مناسبا لصينية المكرونة باللحم المفروم، وكذلك المكرونة المسلوقة بالوايت صوص البشاميل.



طريقة عمل السجق للمكرونة بالبشاميل:



يقطع السجق قطع صغيرة جدا وتسخن الطاسة جيدا، بعدها يوضع القليل من الزيت ويشوح السجق مع بصلة وفلفل أخضر مضروب جيدا وإضافة بعض التوابل عليه وعود قرفة وملعقتين من الصلصة ويقلب جيدا.



نضع المكرونة ونضع خليط السجق وقليل من البشاميل ويقلب المكونات بشكل جيد ويوضع فى الصينية ويوضع فوق الوجه بشاميل ونضعها في الفرن على 180 لمدة نص ساعة من اسفل ويحمر الوجه وبعد التسوية تخرج من الفرن لتبرد قليلا لتقطيعها.



المكونات لعمل مكرونة بالبشاميل بالسجق والبسطرمة:



كيس مكرونة اقلام

0.25 كيلو بسطرمة

0.25 كيلو سجق

1 بصلة صغيرة

كوب صلصه

معلقتان زيت



البشاميل:

كوب لبن

3 معالق دقيق

معلقتين سمن

2 بيض

ملح حسب الرغبة

فلفل حسب الرغبة



الخطوات لعمل مكرونة بالبشاميل بالسجق والبسطرمة:



تقطع البسطرمة وتشوح في معلقتين زيت على النار. ويقطع السجق ونضعه فوق البسطرمه، وتشوح. وتوضع البصلة مقطعة صغيرة. ثم نضع كوب صلصة ونتركها تستوي.

تسلق المكرونة ونصفيها ونضع عليها الصوص.



طريقة عمل البشاميل:



على النار نضع معلقتين سمن و3 ملاعق دقيق ونضع كوب لبن ونقلب، ثم نضع ملح وفلفل حسب الرغبه وبيضتان.

نضع جزء من المكرونه في صينيه صغيره وبعدها البسطرمة والسجق، وبعدها المكرونة والبشاميل على الوجه.

نضعها في الفرن تحمر وجهها.