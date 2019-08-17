لأول مرة مسرح أوبرا دمنهور كامل العدد بحفل خالد سليم.. صور

أحيا الفنان الشاب خالد سليم حفل الليلة من فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بمسرح أوبرا دمنهور بمصاحبة فرقته الفنية، تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة حيث بدأت الاحتفالية فى تمام الساعة 9 مساءا وانتهت قبل قليل وسط حضور حشد كبير من جمهور أوبرا دمنهور، وكان المسرح كامل العدد.



شدى خالد سليم فى الفاصل الاول مجموعة متنوعة من أغانيه هى:" حلم عمرى – عيش - عيشنا أد ايه - كل نظرة - لكل عاشق وطن - فنجان القهوة - لما قابلت عنيك - يا هوى لفيروز - لسة مش عايز - بلاش الملامة - بالك مشغول - خمس دقائق - خد الجميل - وسبنا بعض انهاردة – هتنسى – ونرجعلك -يا كل عاشق قبلى - زى الملايكة - انت أكيد من عالم تانى - أنا حبيت - أربع حروف."



كما غنى خالد سليم، باقة من أغاني الزمن الجميل هي: "جبار - جانا الهوى - أهواك للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، وتلات سلامات للفنان محمد قنديل – فى يوم وليلة للفنانة وردة".



وأدى خالد سليم، أغنية هابى بيرث داى احتفالًا بعيد ميلاد بعض الحضور الذى توافقت اعياد ميلادهم فى نفس يوم الحفل، واختتم الحفل بأغنية بلاش الملامة .. وتفاعل معه الجمهور بالغناء، وفى نهاية الحفل التقط معه الجمهور بعض الصور التذكارية.

