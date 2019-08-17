الخدمة الوطنية: البيوت الزراعية هدفها ترشيد استخدام الموارد المائية العذبة.. فيديو

قال اللواء مصطفى أمين ، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، إن مشروعات الإنتاج الزراعي من أهم مشروعات الخدمة الوطنية التى تتعلق بالأمن الغذائي للشعب المصري .



وأضاف اللواء مصطفى أمين، خلال افتتاح 1300 من الصوب الزراعية ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحلية ، اليوم السبت ، أنه في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمة الجهاز في توفير المنتجات الزراعية الهامة ، قام الجهاز بالتعاون مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالبدء في تنفيذ المشروع القومي بإنشاء 10 آلاف بيت زراعي و الأنشطة الإنتاجية المكملة لها على مساحة مائة ألف فدان في عدة مناطق .



وأردف أن المناطق هي منطقة الحمام بمحافظة مرسي مطروح ، العاشر من رمضان ، أبو سلطان و قرية الأمل بالإسماعيلية ، و اللهون بمحافظة الفيوم و القفص ببني سويف ، و العدوة بمحافظة المنيا .



وتابع أن أهمية التوسيع في الزراعة في البيوت الزراعية لتحقيق هذه الأهداف وهي : زيادة القدرة على تخصيص الأمثل المتاح من الأراضي التى تتناسب مع زراعة المحاصيل المختلفة الحقلية والعلفية و الخضروات في ظل محدودية مساحات الأراضى التى تزرع حاليا أو التى يمكن استصلاحها الزراعات المكشوفة ، ترشيد الاستخدام من الموارد المائية العذبة في مصر لمواجهة الأزمات المتزايدة في الاستخدامات المختلفة .