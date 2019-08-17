رئيس الوزراء يصل الخرطوم للمشاركة في احتفال توقيع وثيقة الفترة الانتقالية

وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الخرطوم اليوم /السبت/ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الإفريقي، في مراسم توقيع وثائق ترتيبات السلطة في الفترة الانتقالية.



ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسي للأشقاء في الخرطوم بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، وتأكيد دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.



وكان في استقبال رئيس الوزراء في مطار الخرطوم، الفريق أول ركن صلاح عبدالخالق رئيس اللجنة الاقتصادية والفئوية بالمجلس العسكري الانتقالي، والفريق ركن محمد علي إبراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى السفير المصري في السودان السفير حسام عيسى وأعضاء البعثة الديبلوماسية.



ويحتفل السودان، اليوم ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير بهدف الانتقال إلى الحكم المدني.



وسيتم يوم غد الأحد الإعلان عن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد (المجلس السيادي)، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقًا للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.