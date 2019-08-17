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رياضة

في أحدث ظهور له.. حازم إمام بالقبعة في حمام السباحة.. شاهد

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:21 م
حازم امام
حازم امام
منار نور
نشر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .

وظهر حازم إمام فى الصورة يجلس على أحد حمامات السباحة وهو مرتدى قبعة.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعى حازم إمام، حيث تعددت التعليقات حول "المحترم بزياده - على وضعك يا زوما - نجم النجوم الكابتن حازم".

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