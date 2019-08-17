في أحدث ظهور له.. حازم إمام بالقبعة في حمام السباحة.. شاهد

نشر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .
وظهر حازم إمام فى الصورة يجلس على أحد حمامات السباحة وهو مرتدى قبعة.
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعى حازم إمام، حيث تعددت التعليقات حول "المحترم بزياده - على وضعك يا زوما - نجم النجوم الكابتن حازم".
وظهر حازم إمام فى الصورة يجلس على أحد حمامات السباحة وهو مرتدى قبعة.
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعى حازم إمام، حيث تعددت التعليقات حول "المحترم بزياده - على وضعك يا زوما - نجم النجوم الكابتن حازم".