في أحدث ظهور له.. حازم إمام بالقبعة في حمام السباحة.. شاهد

نشر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .وظهر حازم إمام فى الصورة يجلس على أحد حمامات السباحة وهو مرتدى قبعة.ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعى حازم إمام، حيث تعددت التعليقات حول "المحترم بزياده - على وضعك يا زوما - نجم النجوم الكابتن حازم".