دورات مجانية ومهرجانات استعراضية على هامش بطولة كأس مصر للملاحة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للملاحة الرياضية في اجتماعه الأخير برئاسة اللواء دكتور مؤنس أبو عوف إقامة فعاليات بطولة كأس مصر (الجولة الأولى ) يوم الجمعة 6 سبتمبر القادم بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية وبحضور وزير الشباب والرياضة.





ووافق مجلس إدارة الاتحاد على إقامة وتنظيم المهرجان الترويجي والاستعراضي الأول للملاحة الرياضية للموسم الرياضي 19 / 20 في مركز شباب الجزيرة يوم 6 سبتمبر على هامش فعاليات بطولة كأس مصر، بمشاركة أي مواطن وكل من يرغب في التعرف على مهارات و مسابقات هذه الرياضة، من مختلف المراحل السنية بداية من 12 وحتى 60 سنة ، ولا يشترط أن يكون اللاعب او المشارك بالمهرجان عضوا في نادي أو مركز شباب.





وستكون المشاركة في مباريات المهرجان بالمجان ، ويوفر الاتحاد المصري للملاحة الرياضية المحاضرين والمدربين و الملعب والأدوات للممارسة الحرة.





وقرر مجلس الإدارة ، تنظيم واقامة الدورات التمهيدية لإعداد المحكمين و المنظمين و المدربين وراسمي الخرائط خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم مع إعفاء المتقدمين للحصول على هذه الدورات من تسديد رسوم الاشتراك فيها ممن تنطبق عليه الشروط .



