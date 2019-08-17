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رياضة

فاصل من المهارات بين كريستيانو رونالدو وابنه .. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:39 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو ونجلة جونيور
مصطفى كرم
استعرض نجم المنتخب البرتغالي ولاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو مهاراته بالتصويب عبر فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر كريستيانو رونالدو وهو يظهر مهاراته بالتصويب على المرمى أثناء جريه بسرعة فائقة .

كما استعرض مع نجله جونيور الذي يبلع من العمر ثمانية أعوام مهارته وقدرته على الجري بسرعة فائقة بين الحواجز كما يفعل والده .

وعلق رونالدو على الفيديو قائلا: "اعمل بجد على الانتعاش مع شريك تدريبي الخاص ".

يذكر أن كريستيانو رونالدو رشح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين منافسين على لقب أفضل لاعب بأوروبا لهذا العام.

وكانت تقارير فرنسية ذكرت تعاقد نادي يوفنتوس الايطالي مع ابن كريستيانو رونالدو.

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