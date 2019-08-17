مع كل شيء.. ميرى تغازل زوجها وائل جسار .. شاهد

نشرت اللبنانية ميري جسار، زوجة الفنان وائل جسار، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"



وظهرت ميري جسار برفقة زوجها الفنان وائل جسار وعلقت قائلة "مع كل شيء"



يذكر ان الفنان وائل جسار طرح أغنيته الجديدة بتلبك ، عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" .



ويتعاون وائل جسار من خلال تلك الأغنية مع المؤلف منير بو عساف، والملحن ملحم أبو شديد ، والذى قام بتوزيع الاغنية إيضًا.





