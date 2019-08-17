أبرزها ضبط الأسعار وتوفير فرص عمل.. مزايا افتتاح مشاريع الصوب الزراعية.. فيديو

قال ياسر عبد الحكيم الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء واستشاري الصوب الزراعية، تعليقا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان بقاعدة محمد نجيب صباح اليوم، إن هذا الإفتتاح دليل على زيادة في إنتاج الخضراوات والفاكهة في السوق المحلي.



وأضاف ياسر عبد الحكيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المشروع يعمل على ضبط الأسعار في السوق المحلي، والتصدير للأسواق الأوروبية والعربية.



وتابع ياسر عبد الحكيم:" مشروع الصوب الزراعية تستهدف ترشيد أستهلاك المياه، بالإضافة إلى توفير 75 ألف فرصة عمل داخل الصوب الزراعية".



وأكمل ياسر عبد الحكيم:" مشاريع الصوب الزراعية كثيفة العمالة وتحتاج إلى عمالة كثيفة طوال العام، والفدان الواحد صوب زراعية يحتاج إلى 4 عمال في اليوم كحد أدني بخلاف المهندسين والمشرفين".

