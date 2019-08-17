بعد تحذير وزارة الصحة..ترحيب نقابي بتجريم الاعتداء على الأطباء ومطالبات بالتنفيذ الفعلي

رحب الدكتور اسامة عبد الحي، وكيل نقابة اطباء مصر، والمرشح على مقعد النقيب، بالتعليمات الصادرة عن المكتب الفني لوزارة الصحة بخصوص تعليق لافتات فى المستشفيات وتخصيص خط ساخن للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية والتى باتت تشكل عائقا حقيقيا امام استمرار تقديم الخدمة الطبية.



وطالب عبدالحي، في تصريحات لـ"صدي البلد" بالتنسيق المستمر مع الوزارات الثلاثة الصحة و الداخلية و العدل، لضمان سرعة التنفيذ، مضيفا انه يجب عمل محضر باسم المنشأة الطبية وليس باسم الطبيب حتي لا تأخذ علي المحمل الشخصي ويتم التصالح فيها.



واكد وكيل النقابة، أن الاعتداء علي الطبيب اثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الامم المتحدة، مضيفا ان الاعتداء ليس علي الاطباء فقط بل علي المريض والذي يحتاج رعاية كاملة لشفائه.



واوضح أنه يجب عمل قانون خاص بالاعتداء علي الاطقم الطبية وان تغلظ العقوبة، مضيفا ان الدول العربية كالسعودية تضع عقوبة تصل للسجن لمدة عشر سنوات، أو الغرامة التى تصل إلى مليون ريال، والكويت الي خمس سنوات.



واشار: انه من الضروري تفعيل ادارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الامنية، مضيفا انه يجب توفير المستلزمات والاجهزة الطبية والتي هي اساس افتعال المشاكل.



وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت منشور، يحذر المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالابلاغ في حال تعرض للاعتداء.



وحذر المنشور من أن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات.

وطالبت المواطنين بالتقدم بشكوى لمسئول خدمة المواطنين أو مدير المستشفى في حال اعتراضه على شئ.

