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علقة موت.. سحلية عملاقة تنهش زوجين مسنين وكلبتهما وتصيبهم بجروح قاتلة.. صور

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:00 م
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب زوجان مسنان وكلبتهما بجروح خطيرة بعد تعرضهم لهجوم مرعب من قبل سحلية عملاقة بالقرب من منزلهم في كوينزلاند في أستراليا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، ان كلا من ريج إيجرز ، 72 عامًا ، وزوجته جولي إيجرز ، 64 عامًا ، يتعافيان في المستشفى بعد أن أنقذا كلبتهما الأليفة بالقرب من منزلهم في مدينة ويت سانداي في أقصى شمال كوينزلاند اثر تعرضهما لهجوم وحشي من قبل أحد الزواحف الضخمة.

وكانت الكلبة الصغيرة تطارد السحلية المفترسة التي هاجمتها عصر يوم الخميس الماضي بالقرب من منزل مربيها.

وحاول صاحب الكلبة تحريرها من فك السحلية، فهاجمته ونهشت ذراعه اليمنى وقدمه.

وتم نقل المسن البالغ من العمر 72 عامًا إلى مستشفى ماكاي بيز، يحث كان يعاني من نزيف شديد بالدم في ساقه واشتباه في كسر بذراعه.

وخضع الرجل المسن لعملية جراحية مساء الخميس أثناء نقل زوجته إلى مستشفى بروسربين بسبب إصابتها.

وتم الإبلاغ في البداية أن الكلبة التي تدعى ليلى نفقت أثناء الهجوم ، إلا انها نقلت إلى الطبيب البيطري مع إصابات خطيرة لكنها لا تزال على قيد الحياة.

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