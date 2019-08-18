ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسات الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 18-8-2019

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:33 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تستأنف الدوريات الأوروبية جولاتها بعدة مواجهات ساخنة بالرغم أنها مازالت في البداية، إلا أن المنافسة تشتعل منذ اللحظات الأولى دائما.

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس في مواجهة ليفانتي في الخامسة مساء
إسبانيول وإشبيلية في السابعة مساء
ريال بيتيس و بلد الوليد في التاسعة مساء
أتلتيكو مدريد أمام خيتافي في العاشرة مساء

الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد و كريستال بالاس في الثالثة عصرا
تشيلسي وليستر سيتي في الخامسة والنصف مساء

الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم في الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين ولايبزيج في السادسة مساء

الدوري الفرنسي
سانت إيتيان وستاد بريست 29 في الثالثة عصرا
ستاد ريمس وستراسبورج في الخامسة مساء
رين و باريس سان جيرمان في التاسعة مساء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الدوريات الأكثر تمثيلًا في أمم إفريقيا.. المصري يتواجد بقوة

اخبار الرياضة .. قناة مفتوحة تنقل جميع الدوريات الأوروبية .. تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة.. الأهلي يكتسح اطلع برة

ترشيحاتنا

مكسب مهم.. أحمد الشناوي يعلق على فوز بيراميدز أمام الاهلى .. شاهد

مصر وألمانيا في نهائي المونديال .. مشوار منتخب ناشئي اليد في البطولة

يتكاسل عن الصلوات ولا يؤدي إلا الجمعة.. المفتي السابق يرد

سائق تاكسي تركي يعتدي بالضرب على مواطنة أردنية.. فيديو

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

راغب علامة يحتضن منة فضالى عبر إنستجرام .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح