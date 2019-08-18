منافسات الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 18-8-2019

تستأنف الدوريات الأوروبية جولاتها بعدة مواجهات ساخنة بالرغم أنها مازالت في البداية، إلا أن المنافسة تشتعل منذ اللحظات الأولى دائما.



الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس في مواجهة ليفانتي في الخامسة مساء

إسبانيول وإشبيلية في السابعة مساء

ريال بيتيس و بلد الوليد في التاسعة مساء

أتلتيكو مدريد أمام خيتافي في العاشرة مساء



الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد و كريستال بالاس في الثالثة عصرا

تشيلسي وليستر سيتي في الخامسة والنصف مساء



الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم في الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين ولايبزيج في السادسة مساء



الدوري الفرنسي

سانت إيتيان وستاد بريست 29 في الثالثة عصرا

ستاد ريمس وستراسبورج في الخامسة مساء

رين و باريس سان جيرمان في التاسعة مساء