نبيل الحلفاوي يقصف جبهة لاسارتي .. تفاصيل مثيرة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي امام بيراميدز وخروجه من دور الـ 16 لكأس مصر.



وغرد نبيل الحلفاوى عبر تويتر قائلا: "‏الشوط الثاني عادة يلقي الضوء على الفارق بين المدربين، أي لاعب لدينا يمكن تغييره إلا واحدا.. لديه حصانة، خرجنا من الكأس.. الماتش الأفريقي القادم لا يحتاج مدربا أصلا، أول ماتش هام لدينا بعد شهر، هل ممكن؟ لإنقاذ القادم".



ولقيت تغريدة الحلفاوي ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎قول انو مهاجم لا يليق بالأهلي ولا سيارتي كمااان مدرب عااااق"و" ‏‎ازارو......كفايه كده بجد ✋ صبرنا خلاص نفذ اما لاسارتي بالكتير يدرب مركز شبا👌".



وخسر النادي الاهلي امام بيراميدز بهدف مقابل لاشيء أحرزه ايريك تراوري في الشوط الثاني من المباراة وعلى اثرها ودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ 16.

