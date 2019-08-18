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احمد حسن وزينب يستعرضان شقتهما فى فيديو جديد من ماليزيا.. واختفاء طفلتهما

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:02 ص
احمد حسن وزينب
احمد حسن وزينب
ظهر اليوتيوبر احمد حسن وزينب فى فيديو جديد مثير للجدل من ماليزيا بعد مغادرة دولة الامارات.

تضمن الفيديو الجديد تصوير العقار والشقة التى يقيم فيها الزوجان احمد حسن وزينب المتواجدة بالطابق الـ 22.
 
وتضمن الفيديو المنشور على قناة يوتيوب الخاصة بـ احمد حسن وزينب وصفا وشرحا كاملا للشقة ومداخلها ومخارجها
واستعرض احمد حسن وزينب الجيم الموجود فى العقار المقيمين به وقاما ببعض التمارين. 

وكان أحمد حسن وزينب اعلنا اعتزالهما تصوير الفيديوهات والمقالب لكن عادا بفيديو جديد ظهرا فيه احمد حسن وزينب من دبى من داخل حمام سباحة بأحد الفنادق الشهيرة بدبي بعد سفرهما عقب تزايد الانتقادات لاستغلالهما طفلتهما حديثة الولادة عبر قناتهما بموقع يوتيوب.

انتقد رواد التواصل الاجتماعي تصرف احمد حسن وزينب لعدم إحساسهما بالمسئولية ومواصلة استفزاز الجمهور بتصرفاتهما غير المسؤولة على حد وصف رواد التواصل.

وواجه كل من احمد حسن وزينب أحد اليوتيوبر المشهورين بمصر اتهامات باستغلال رضيعتهما في صنع محتوى رقمي لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدات في قضية أثارت الرأي العام في الأيام السابقة.

جدير بالذكر أن الزوجين احمد حسن وزينب اتجها مؤخرا، إلى استخدام طفلتهما حديثة الولادة وتصوير فيديوهات وهما يبكيان الطفلة بطريقة مهينة وسعى الزوجان لفعل ذلك من أجل تحقيق أعلى نسب مشاهدة وللتربح وكسب الاموال.
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