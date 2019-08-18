بقميص شفاف.. محمد رمضان يثير الجدل فى أحدث ظهور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الجديدة للفنان "محمد رمضان" فى إطلالة غريبة أثار بها الجدل.



ظهر محمد رمضان مرتديا قميصا أسود شفافا أثار الجدل بين متابعيه فى أحدث ظهور له فى حفل زفاف نجل شقيق أحد المنتجين، وراندا نجلة المطرب طارق فؤاد، الذي أقيم داخل أحد الفنادق بالقاهرة.



وطرح محمد رمضان مؤخرا كليب أغنية انساي مع المطرب المغربي سعد لمجرد، واحتل المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



وحقق الكليب 92 مليونًا و858 ألف مشاهدة، مقتربًا من المليون الـ 93، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو الماضى