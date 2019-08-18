ضبط 230 محكوما عليهم بإجمالي 7002 حكم في القليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط 230 محكوما عليهم و20 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية



وكانت تعليمات طارق عجيز مدير أمن القليوبية لضباط إدارة البحث الجنائي، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية



فقامت حملة استهدفت عددا من مدن المحافظة وأسفرت عن ضبط 230 محكوما عليهم بإجمالي 7002 أحكام منفذة، وتحصيل 27700 جنيه و5712 غرامة.



كما أسفرت الحملات عن ضبط (360) مخالفة منهم (37 إشغال طريق و30 نظافة عامة وبيئة و35 بائعا متجولا و212 ازاله فورية 20 وصلة كهربائية و10 إعلانات مخالفة و16 فرش شاى كما تم رفع 18 طن قمامه) تم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

