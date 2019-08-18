مصر المقاصة أحق من الإسماعيلي .. هويدى يوجه رسالة عتاب إلى اتحاد الكرة

وجه وليد هويدي مدير الكرة بفريق مصر المقاصة رسالة إلى اتحاد الكرة بشأن أحقية فريقه في المشاركة بالبطولة العربية لكرة القدم، مؤكدا أن مصر المقاصة الأحق بالمشاركة بدلا من فرق أخرى ستخوض البطولة.



وقال وليد هويدي في تصريحات لقناة تايم سبورت، إن مصر المقاصة كان يجب أن يشارك بدلا من فريق الإسماعيلي، حيث إن الأخير يحتل المركز السابع بجدول الدوري الممتاز في الموسم الماضي.



وأضاف أن فريقه يمثل مدينة كبرى ويشجعه ما يقرب من 4 ملايين شخص أي ما يعادل تعداد مدينة الاسماعيلية.



وأكمل أن مصر المقاصة فريق كبير ويقدم كرة رائعة وتمكن من إثبات نفسه خلال فترة وجيزة، مطالبا اتحاد الكرة بضرورة اختيار الأفضل والأنسب للمشاركة في البطولة العربية.



