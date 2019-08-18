ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منع تداول نسخة من القرآن الكريم في فلسطين

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:28 م
المصحف الشريف
المصحف الشريف
أحمد سيف الدين
أصدر قاضي قضاة فلسطين، اليوم الأحد، قرارا بمنع تداول نسخة من القرآن الكريم بسبب وجود أخطاء بها.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، منع مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، القاضي محمود الهباش، تداول مصحف في فلسطين نظرا لوجود بعض الأخطاء بطبعته.

وأكد الهباش أن هذه النسخة صادرة عن مكتبة منصور للطباعة والنشر والتوزيع المتواجدة في غزة، وتحمل اسم مصحف المسجد الأقصى.

وبحسب التقارير الصحفية يوجد أخطاء في ترتيب صفحات المصحف حيث تم وضع الصفحات (516) والتي تتضمن جزءا من سورة الحجرات الواقعة في الجزء السادس والعشرين حتى ( 531 ) والتي تتضمن نهاية سورة الواقعة وبداية سورة الرحمن في الجزء السابع والعشرين، بين الصفحات ( 115 ) و ( 131 ) بينما لا تتواجد الصفحات ( 116 ) وحتى ( 131 ) والصفحات ( 115 ) و ( 132 ) داخل المصحف.

وطالب الهباش جميع المكتبات ومنافذ التوزيع والأشخاص الذين يملكون نسخًا منها بضرورة تسليمها لجهات الاختصاص لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول.

ترشيحاتنا

حرر محضر في القسم.. لجنة انتخابات الزمالك ترفض استلام أوراق ترشح الماوي

بأسعار تبدأ من 600 جنيه للمتر .. طرح 705 قطع أراض بــ7 مدن جديدة

اعتبارات إنسانية وأدبية ودينية.. محمود فايز يشن هجوما عنيفا على الجماهير

نجوم كل ما تكبر تحلى.. فنانون تحدوا تقدم العمر بمظهر العشرينيات

بعد انخفاض 10 درجات.. الأرصاد: الجو ممتع خلال الـ 72 ساعة القادمة

قتل أسدا وامتطى جثته.. مشهد لـ صياد أثار استياء رواد مواقع التواصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير ومفتوح.. نوال الزغبى تظهر بـ إطلالة مثيرة

بشرتها ورشاقتها.. 15 صورة تكشف أناقة راندا البحيرى فى عيد ميلادها الـ 36

عمليات إخصاء.. أهالي طور سيناء يشتكون من انتشار الكلاب الضالة