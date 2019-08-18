منع تداول نسخة من القرآن الكريم في فلسطين

أصدر قاضي قضاة فلسطين، اليوم الأحد، قرارا بمنع تداول نسخة من القرآن الكريم بسبب وجود أخطاء بها.



ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، منع مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، القاضي محمود الهباش، تداول مصحف في فلسطين نظرا لوجود بعض الأخطاء بطبعته.



وأكد الهباش أن هذه النسخة صادرة عن مكتبة منصور للطباعة والنشر والتوزيع المتواجدة في غزة، وتحمل اسم مصحف المسجد الأقصى.



وبحسب التقارير الصحفية يوجد أخطاء في ترتيب صفحات المصحف حيث تم وضع الصفحات (516) والتي تتضمن جزءا من سورة الحجرات الواقعة في الجزء السادس والعشرين حتى ( 531 ) والتي تتضمن نهاية سورة الواقعة وبداية سورة الرحمن في الجزء السابع والعشرين، بين الصفحات ( 115 ) و ( 131 ) بينما لا تتواجد الصفحات ( 116 ) وحتى ( 131 ) والصفحات ( 115 ) و ( 132 ) داخل المصحف.



وطالب الهباش جميع المكتبات ومنافذ التوزيع والأشخاص الذين يملكون نسخًا منها بضرورة تسليمها لجهات الاختصاص لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول.