تصفية حسابات بالسويس.. خرج من السجن ليقتل طعنا بالمطاوى والزجاجات

القت قوات شرطة مباحث قسم الجناين بالسويس القبض علي المتهمين بقتل شخص فى العقد الخامس من عمره طعنا، وأرسلت جثة القتيل الي الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان سبب الوفاة وفق تقرير طبى .

اخطرت نقطة شرطة مستشفى السويس العام اللواء محمد جاد مدير امن السويس بوصول المواطن " س . ب " من سكان حي الجناين مصابا بطعنات نافذة بالجسد، وفارق الحياة ولم تفلح جهود إنقاذه بالمستشفى.



تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أيمن عبد الحميد رئيس مباحث مديرية أمن السويس أن القتيل عثر علية بأحد طرق حي الجناين غارقا في دمائه، ونقله المواطنين الي المستشفى.

وبتكثيف مباحث الجناين لجهودهم، تبين ان المتهمين ( أ . م ) و ( ع . م ) قاما بارتكاب جريمة القتل ويقطنان بمحيط سكن القتيل، وانه يوجد خلافات سابقة بينهم تجددت عقب خروج القتيل من السجن حيث كان يقضى عقوبة وتشابكا فى الطريق العام بأستخدام المطاوى و الزجاجات الفارغة.

والقت أدارة البحث الجنائى القبض علي القاتلين وجاري التحقيق معهم بنيابة الجناين تحت أشراف المستشار المحامى العام بالسويس، كما تقرر عرض جثة القتيل علي الطب الشرعي.

