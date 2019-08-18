تلاعبوا بأحلام الشباب.. المشدد من 3 لـ 5 سنوات لعصابة الاتجار بالبشر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن لـ متهمين آخرين بالمشدد 3 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في البشر، واستغلال حاجة الشباب في العمل والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات مزورة.



صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى أبوالقاسم وعضوية المستشارين محمد الجندى وعلي مختار.



وأحال المستشار أحمد الشيمي رئيس النيابة المتهمين "عبد الوهاب .س ، وأسامة .ع ، ورضا .ع ، وطاهر .ف ، وراشد .س، وشقيقه عماد .س"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب الشباب للخارج واستغلال حاجات الشباب راغبي السفر والحصول منهم على أموال .



وكشفت تحقيقات عمرو أبو الفتوح وكيل أول النيابة الكلية ، أن تحريات العقيد تامر الشاهد ، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ورد إليه معلومات تفيد قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية لتهجير المسافرين بطريقة غير شرعية وقام المتهم الثالث بدخول البلاد بغرض تنفيذ جريمته ولعب دور الراغبين في السفر وتقابل مع المتهم الثالث والذي قدم له جوازان للسفر واقامتان منسوب صدورها لدولة إيطاليا وتبين أنها خاصة بالمتهمين الخامس والسادس فتم ضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ 3 الاف و955 يورو و375 جنيها و 4 هواتف محمولة.



واعترف المتهم بانضمامه لتنظيم تخصص في هجرة الشباب بالطرق غير الشرعية وأنه متواجد داخل البلاد لاستقطاب الراغبين في السفر وأن المبلغ المالي يستخدمه في تسهيل إقامته بالبلاد واستخدامه الهواتف المحمولة للاتصال بأعضاء التنظيم في الداخل والخارج والاتصال بمن يرغب بالهجرة.



وتوصلت التحريات، الى أن المتهم الأول هو زعيم التنظيم ودوره استقطاب المصريين المقيمين بالخارج ، وشراء جوازات سفرهم وإقامتهم وإدخالها إلى مصر بينما يعاونه المتهم الثاني ويقوم المتهم الثالث بإدخال الأوراق إلى مصر واستقطاب الشباب الراغبين في السفر بمعاونة المتهم الرابع بينما كان المتهمان الخامس والسادس على علم باستخدام جوازات سفرهما وإقامتهما في الأعمال غير الشرعية لتهجير المسافرين.