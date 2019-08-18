عميد أصول الأزهر: رفع 25 عاما من أعداد مجلة الكلية على بنك المعرفة المصري

عقد مجلس كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنوفية، اجتماعا اليوم، بحضور الدكتور صالح الفقي، عميد الكلية، والدكتور عادل الصاوى أبوزيد المدير الادارى لمجلة الكلية لعرض آخر المستجدات بخصوص مجلة الكلية.



كشف الفقي لصدى البلد، أنه تمت مناقشة رفع ما يقرب من خمسة وعشرين عاما من أعوام المجلة على بنك المعرفة المصري وعلى موقع الجامعة في سابقة تفردت بها حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية.



كما يتم عمل كشاف للحولية يشمل جميع البحوث التي نشرت في المجلة سواء المحكمة في الكلية أو خارجها على نطاق أقسامها الأربعة: (الحديث وعلومه، التفسير وعلوم القرآن، والعقيدة والفلسفة، والدعوة والثقافة الإسلامية).



وأضاف، أنه توجد خطة للقيام بعمل ملخصات بسيطة عن جميع أبحاث الحولية منذ النشأة حتى الآن تشتمل على :

* أبحاث كل عدد من الأعداد الموجودة بداخله..

* اسم الباحث كاملا..

* عنوان البحث كاملا..

* اسم الجامعة التي ينتمي إليها الباحث..

* ايميل الجامعة التي ينتمي إليها الباحث..

* ايميل الباحث..

* رقم جوال الباحث .. إن أمكن..

* جميع البيانات السابقة باللغتين العربية والإنجليزية.



وفى نهاية الجلسة تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة المجلة على الجهد المبذول فى سبيل الارتقاء بها وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة للحفاظ على المكانة المرموقة التى وصلت اليها.