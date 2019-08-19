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رياضة

مرتضى منصور يكشف كواليس اختيار ميتشو لتدريب الزمالك .. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:18 ص
صدى البلد
ملك موسي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق كان الخيار الثالث أمام الإدارة للتعاقد مع مدرب جديد بعد البرتغالي فيريرا والأرجنتيني رامون دياز.

وأضاف مرتضى منصور أن فيريرا اعتذر لظروف خاصة والزمالك صرف النظر عن رامون دياز، وأضاف أن اللجنة التي قامت باختيار المدرب رشحت ميتشو لتدريب الزمالك وتم الاستقرار عليه، مضيفا أنه كان يتطلع للتعاقد معه منذ موسمين.

وأكمل مرتضى منصور حديثه أن المدير الفني فسخ عقده مع فريق أولاندو بيراتس ووافق على تدريب الزمالك لأنه بدون وجود شرط جزائي مع ناديه كان سيستمر في جنوب أفريقيا.

وأكد مرتضى منصور أنه يتمنى التوفيق لميتشو في مهمته مع النادي وشدد على أن الإدارة ستوفر كل سبل النجاح له كما أن الفريق يضم لاعبين متميزين على أعلى مستوى.

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