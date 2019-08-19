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أخبار العالم

بسبب احتجاجات هونج كونج .. الصين تهاجم كندا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:19 ص
احتجاجات هونج كونج
احتجاجات هونج كونج
رويترز
حذرت السفارة الصينية ، في أوتاوا ، كندا من التدخل في شؤون هونج كونج، بعد أن أصدرت البلاد بيانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي دفاعا عن حق مواطني هونج كونج في الاحتجاج.

واحتشد مئات الآلاف من المحتجين المناوئين للحكومة في هونج كونج أمس الأحد، وتكدسوا في شوارع رئيسية رغم هطول أمطار رعدية من وقت لآخر، في احتجاجات للأسبوع الحادي عشر على التوالي شابها العنف في أحيان كثيرة.

وعشية مسيرة يوم الأحد، قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني "يجب الحفاظ على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي".

وعبر أيضا بيان كندا والاتحاد الأوروبي، عن القلق إزاء تصاعد العنف، داعيا إلى ضرورة على مشاركة جميع الأطراف في تخفيف حدة التوتر.

وقالت السفارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، إن كندا يجب أن "تتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين".

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