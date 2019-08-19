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فن

سامحوني.. مايا دياب تعتذر لجمهورها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:53 ص
مايا دياب
مايا دياب
شيرى نبيل
اعتذرت الفنانة مايا دياب لمتابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن عدم تفاعلها معهم الفترة الماضية.

وقالت مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر": "سامحوني بغيب عن تويتر لأن ما كتير بحب الحكي، بس رح شد حيلي وما أبقى أغيب".

وأضافت مايا دياب: "شكرا على رأيكم بأغنيتي الجديدة يابا يابا، وناطرة بعد كل واحد شو أكتر شي حبه بالأغنية والكليب".

وطرحت مايا دياب، مؤخرًا كليبها الغنائي الجديد "يابا يابا"، عبر قناتها على "يوتيوب"، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.​
سامحوني.. مايا دياب تعتذر لجمهورها

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