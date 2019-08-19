سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك



واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك:"مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول" ليسجل 16.54 جنيه للشراء، 16.64 جنيه للبيع، وسجل في بنوك:"الأهلي اليوناني بمصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي" 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك:"الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع..



سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل ١٦,٥٣ جنيه للشراء، ١٦,٦٣ جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعره ليسجل ١٦,٥٣ للشراء ، ١٦,٦٣جنيه للبيع، كما ثبت في البنك الأهلي اليوناني عند ١٦,٥٣جنيه للشراء ، و١٦,٦٣ جنيه للبيع.



يذكر أن الدولار فقد 130 قرشًا من قيمته منذ بداية العام الحالي، حيث كان سعره مطلع العام 17.82 قرش للشراء، و17.92 قرش للبيع. وبلغفي بنوك:"الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر" 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع..كما استقرفي البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل ١٦,٥٣ جنيه للشراء، ١٦,٦٣ جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعره ليسجل ١٦,٥٣ للشراء ، ١٦,٦٣جنيه للبيع، كما ثبت في البنك الأهلي اليوناني عند ١٦,٥٣جنيه للشراء ، و١٦,٦٣ جنيه للبيع.يذكر أنفقد 130 قرشًا من قيمته منذ بداية العام الحالي، حيث كان سعره مطلع العام 17.82 قرش للشراء، و17.92 قرش للبيع.





، شهد استقرارا في عدد من البنوك العاملة في مصر، وسجلفي بنوك:عودة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، الأهلي الكويتي، البركة، قناة السويس، 16.55 جنيه للشراء ، 16.65جنيه للبيع.