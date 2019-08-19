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هدم مسجد ومقام أبو الإخلاص في الإسكندرية.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:32 ص
هدم مسجد ومقام أبو
هدم مسجد ومقام "أبو الإخلاص" في الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تولت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم، الاثنين، هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، بسبب إعاقته تنفيذ مشروع محور المحمودية، حيث قامت بنقل ضريح وجثمان الزرقاني وجثمان شقيقته بشكل مؤقت لميدان المساجد بجوار مسجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري، وذلك وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وبحسب بيان، من المقرر بناء مسجد جديد بنفس المنطقة وإعادة نقل الضريح إليه مرة أخرى، وذلك ضمن 14 مسجدا جديدا بطراز مميز بطول محور المحمودية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإنهاء المعوقات التي تواجه استكمال مشروع محور المحمودية ومنها سوق الحضرة ومسجد وضريح أبو الإخلاص الزرقاني.

وقال الشيخ محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، إن المشيخة ترحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنقل ضريح الشيخ أبو الإخلاص الزرقاني، إلى مكان آخر.
هدم مسجد ومقام أبو الإخلاص في الإسكندرية.. صور
هدم مسجد ومقام أبو الإخلاص في الإسكندرية.. صور

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