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محافظات

محافظ القليوبية يوجه بسرعة افتتاح المرحلة الأولى من ممشى مدينة بنها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:57 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة آخر تطورات المرحلة الأولى من أعمال الممشى النيلي بمدينة بنها بطول ٤٠٠ متر والمنتظر افتتاحه خلال احتفالات العيد القومي للقليوبية ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة والمهندس طلعت سلطان مستشار المحافظ للشؤون الهندسية وعادل صبرة مديرعام الشؤون المالية بالمحافظة والمهندس أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على تركيب أعمدة الإنارة وعمل المقاعد بالجرانيت على غرار المقاعد التي تم عملها أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ( ماسبيرو).

وناقش المحافظ ضرورة إظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

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