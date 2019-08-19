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فن

شاهد.. دوا ليبا في أحدث إطلالاتها على إنستجرام

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:32 م
دوا ليبا
دوا ليبا
القسم ميداني
نشرت النجمة الإنجليزية دوا ليبا علي حساب إنستجرام الخاص بها صورة وهي ترتدي جاكت كلاسيكي ذو اللون الأسود ومكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة جميلة.

وعلقت النجمة دوا ليبا علي الصورة قائلة إنها تستخدم دائما خاصية تحسين الصور لتخبئ الهالات السوداء أسفل عينها، وهي المشكلة التي يعاني منها نصف فتيات العالم تقريبًا.

وتفاعل جمهور النجمة دوا ليبا معها على انستجرام، خاصة أن النجمة دوا ليبا تمتلك 33 مليونا من المتابعين علي حساب إنستجرام.

يذكر ان كانت بداية دوا ليبا الغنائية بعمر الرابعة عشر عندما بدأت بغناء أغاني منتشرة وقتها لفنانين مختلفين مثل كريستينا أغيليرا و نيللي فورتادو على يوتيوب، وأصدرت في عام 2015 أول أغنية منفردة لها.

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