بعد قتل شخصين وحرق منزل.. حبس 28 متهما في معركة ثأر العياط



وشرحت التحريات بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أن خصومة ثأرية قديمة منذ 7 سنوات بين عائلتي الغنادرة ومحمد تجددت منذ 3 أيام عندما تشاجر شابين من العائلتين أثناء عملهما بمنطقة الطالبية ما أدي لاصابة أحدهما باصابات طفيفة ووصل الامر لكبار العائلتين وتربص بعضهما بالاخر حتي نشبت مشاجرة بين الطرفين فجر يوم السبت حيث تبادلوا التراشق بالحجارة والزجاج ثم إطلاق النيران بالأسلحة الآلية واستمر اطلاق النيران منذ الثالثة فجرا حتي وصول قوات الأمن في الثالثة والنصف ولاذ المتهمون بالفرار.



وأضافت التحريات ان الحادث أسفر عن مقتل شابين من عائلة الغنادرة يدعيان عادل .م.ع 35 سنة عامل مصاب بطلق نارى بالظهر اخترق الصدر وخالد. م . ع مصاب بطلق نارى بالظهر خرج من أسفل الابط وتم نقلهما الي المستشفي لاسعافهما الا انهما فارقا الحياة متأثرين باصابتهما، انتقل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة الي موقع المشاجرة التي تم السيطرة عليها.



وتبين من فحص العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا أن المشاجرة تطورت الي حرق منزل أحد افراد العائلتين مكون من طابق واحد ومسقوف بالأخشاب التي انهارت بسبب الحريق، وشرحت التحريات أن الخصومة نشبت منذ عام 2012 وأسفرت عن سقوط 4 قتلي من العائلتين ثم تم عقد جلسة صلح وتسديد الدية من الطرفين وانهاء الخصومة حتي تجددت منذ 3 أيام بسبب مشادة بين شابين من العائلتين.



ورفعت قوات الأمن عشرات فوارغ الطلقات الآلية من مسرح الجريمة وتم تحريزها وطاردت القوات برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد امام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا المتهمين الهاربين حتي نجحت خلال يومين في القاء القبض علي ٢٨ متهما من الطرفين.



تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.





أمرت نيابة العياط بحبس 28 متهما من عائلتين لاتهامهم بتبادل إطلاق النيران بعد تجدد خصومة ثأرية بينهم ما أسفر عن مقتل شابين وحرق منزل.ووجهت النيابة بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط للمتهمين اتهامات القتل العمد للمجني عليهما والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وترويع المواطنين والبلطجة، وأمرت بإرسال 4 أسلحة آلية تم ضبطها بحوزة المتهمين إلي الأدلة الجنائية لفحصها ومضاهاة أعيرتها بفوارغ الطلقات المحرزة من مسرح الحادث.وكشفت التحقيقات أن الخصومة بين عائلتي الغنادرة ومحمد تعود إلي عام 2012 عندما تشاجر أفراد من العائلتين بسبب خلاف علي حفنة من الذرة وتبادلوا إطلاق النيران فيما بينهم ما أدي الي مقتل 4 أشخاص من الطرفين وتم حينها عقد جلسة صلح بينهم لاحتواء الأمر ودفع كل من الطرفين الدية للآخر.وشرحت التحقيقات أن الأمر تجدد مرة أخري منذ عدة أيام عندما تشاجر شابين من الطرفين وتطور بين العائلتين ونشبت مشاجرة عنيفة بالأسلحة الآلية وتراشق الطرفين بالزجاج والحجارة حتي سقط قتيلان من عائلة الغنادرة، وتم حرق منزل من طابق واحد وتمكنت قوات الأمن من إنقاذ عجوز يقيم بداخله بمفرده وفرضت السيطرة علي قرية جرزا مكان الاشتباكات وتم اعداد عدة أكمنة بعد هروب المتهمين من العائلتين وخرجت عدة مأموريات نجحت في إلقاء القبض علي 28 متهما بحوزتهم 4 أسلحة آلية.وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي ٢٨ متهما من افراد عائلتين نشبت بينهم معركة طاحنة بالأسلحة الآلية بقرية جرزا بالعياط خلفت قتيلين ومنزل محترق.