تعرف على خدمات نقابة الصحفيين لأعضائها

تقدم نقابة الصحفيين العديد من الخدمات لأعضائها ، بداية بالدعم الكامل فى القضايا ، والدفاع عن حقوقهم ، بالاضافة الى الدورات التدريبية المجانية، ومشروع العلاج المدعم فى مختلف المستشفيات والمراكز العلاجية بدعم يصل ل ٧٠٪؜ .



—- دورات تدريبية مجانية

حيث وفرت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة 8 دورات تدريبية جديدة ومجانية للزملاء الصحفيين خلال شهري أغسطس وسبتمبر في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية بهدف تطوير الأداء المهني للصحفيين



--- قروض حسنة

تمنح نقابة الصحفيين قروضا حسنة بقيمة خمسة آلاف جنيه تسدد بدون فوائد على 20 شهرا كما تمنح المتزوجين حديثا قرض 10 آلاف جنيه تسدد بدون فوائد



--- إعانات مالية

تمنح نقابة الصحفيين إعانات مالية للحالات المرضية الحرجة ويتم إقرارها وتحديد قيمتها من خلال مجلس نقابة الصحفيين .





— مكتب حجز تذاكر السكة الحديد

مان خلال مكتب الحجز يمكن للأعضاء الحصول على التذاكر للوجه القبلي والبحرى



—- مكتب بريد

يوفر فرع مكتب بريد نقابة الصحفيين كافة الخدمات المتاحة بالمكاتب الأخرى لأعضاء النقابة وأسرهم .



—- مكتب الشركة المصرية للاتصالات



من خلال مكتب الشركة المصرية للاتصالات ، يمكن للأعضاء وأسرهم التعامل مع المكتب فى دفع الفواتير والحصول على كافة الخدمات المتوفرة دون وجود رسوم إضافية .





—- منفذ بيع الشركة الوطنية التابع لوزارة الإنتاج الحربى



يتوفر به كافة السلع من اللحوم بأنواعها المختلفة مجمدة وطازجة والبقوليات وبعض السلع الأخرى.





رحلات مجانية للأعضاء



تمنح لجنة النشاط العديد من الرحلات المجانية والاشتراك بسعر رمزى من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما تنظم اللجنة رحلات اقتصادية بمختلف المحافظات .



الدعم القانونى

تقدم النقابة من خلال الشئون القانونية الدعم القانونى الكامل للأعضاء من خلال المحامين المختصين للدفاع عنهم فى القضايا المرفوعة ضدهم