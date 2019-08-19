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أخبار العالم

سيلفا كير : إقالة 4 وزراء بينهم وزير خارجية جنوب السودان

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:53 م
وزير خارجية جنوب
وزير خارجية جنوب السودان
رويترز
ذكر متحدث حكومي أن رئيس جنوب السودان سلفا كير أقال اليوم الاثنين وزير الخارجية نيال دينق نيال وعين وزيرة النوع السابقة أوت دينق أشويل بدلا منه في إطار تعديل وزاري مصغر.

ويعتبر دينق، الذي تولى المنصب قبل عامين، منذ فترة طويل ذراع كير اليمنى. ولم يتضح بعد سبب إقالته.

وقال أتيني ويك أتيني المتحدث الرئاسي لرويترز "يمكنني تأكيد أن الرئيس قام ببعض التغييرات في الحكومة هذا المساء من بينهم وزراء الطرق والشئون الاجتماعية والمياه والكهرباء"..

وعين كير وزيرين آخرين للحياة البرية وللطرق والجسور.

وجاء في البيان الذي أُعلن في الإذاعة الرسمية أن كير عزل أيضا حاكمي ولايتي تويك وأكوبو.

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