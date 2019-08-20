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المصري للدراسات الاستراتيجية: العمر الكيميائي لـ الحب 3 سنوات

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:36 ص
هبة عبدالعزيز
هبة عبدالعزيز
حمزة شعيب
قالت هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن البعض يتصور أن الزواج عن حب سيستمر إلى الأبد، وهذا غير صحيح.

وأوضحت هبة عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، أن الدراسات أكدت أن العمر الكيميائي للحب 3 سنوات، ومن ثم تأتي الرحمة والسكينة، كما ذكر في القرآن الكريم.

ونوهت هبة عبد العزيز، مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الإعلام لعب دورًا سيئًا خلال آخر 20 عامًا، حول التسويق للمرأة القوية والمستقلة ماديًا، وهذا تسبب في زيادة نسبة الطلاق.

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