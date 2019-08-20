منتخب سيدات كرة السلة يعود إلى القاهرة بعد الخروج من بطولة الأفرو باسكت

وصل مطار القاهرة الدولى، فجر اليوم الثلاثاء، منتخب سيدات كرة السلة، بعد خروجه من منافسات بطولة الأفرو باسكت التى أقيمت بالسنغال .



وأُنهيت إجراءات وصول بعثة منتخب سيدات كرة السلة، من خلال مبنى الركاب 3 في مطار القاهرة.



وفاز منتخب سيدات كرة السلة، بجائزة اللعب النظيف في منافسات بطولة الأفرو باسكت التى أقيمت في السنغال، وتسلمت الجائزة منة عوض لاعبة المنتخب ممثلة عن الفراعنة.



وتوجت ثريا محمد، بلقب هدافة بطولة الأفرو باسكت، بتحقيق 85 نقطة خلال منافساتها.



وحقق منتخب سيدات السلة، المركز السابع، فى منافسات بطولة الأفرو باسكت، وفشل في التأهل إلى أولمبباد طوكيو 2020، والذى يتأهل له أصحاب المراكز من الأول إلى السادس.