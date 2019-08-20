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نتنياهو يلمح إلى وقوف إسرائيل وراء الغارات على أهداف إيرانية في العراق‎

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 08:03 ص
نتنياهو
نتنياهو
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أدلى بتصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأوكرانية كييف، تطرق خلالها بشكل استثنائي للهجمات المجهولة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد مؤخرًا، ضد مواقع تابعة لمليشيات الحشد الشعبي الشيعية الموالية لإيران.

وقال موقع "واللا" الإخباري، إن تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن الهجمات في العراق تعد تصريحات استثنائية، حيث رد على أسئلة في هذا الصدد بقوله إن إسرائيل "ستعمل أينما تطلب الأمر ذلك"، مضيفا: "لم ينته الأمر بعد".

وأضاف بنيامين نتنياهو أن إيران "لا تمتلك حصانة في أي مكان.. سنعمل ضد البلد الذي يقول أنه بصدد ابادتنا أينما تطلب الأمر ودون توقف". وتوجه إليه أحد الصحفيين بسؤال: "بما في ذلك داخل العراق؟"، ورد رئيس وزراء إسرائيل بالقول: "لم أقيد نفسي".

وفي وقت سابق، رد بنيامين نتنياهو على سؤال وجهه مراسل موقع "واي نت" الإسرائيلي ضمن الوفد الصحفي المرافق له، حول الهجمات التي استهدفت مواقع بالعاصمة العراقية، وقال إن إسرائيل "تعمل بشكل ممنهج من أجل منع إيران من ترسيخ أقدامها في سوريا".

وكرر بنيامين نتنياهو تأكيده أن إيران بلا حصانة في أي مكان، وقال: "أعني ما أقول، تقول إيران أنها ستبيد إسرائيل وتعمل على خلق قواعد لإطلاق الصواريخ وإرسال الخلايا الإرهابية إلينا، من ناحيتي لا يمتلك الإيرانيون أي حصانة.. سنعمل ضدهم في أي مكان".

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