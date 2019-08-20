خبير عسكري: مصر لديها خبرة قتالية في جميع أنواع الحروب.. فيديو

أكد اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مشاركة القوات المسلحة المصرية في التدريب المصري الروسي البيلاروسي "حماة الصداقة – 4" بروسيا الاتحادية لها هدف وعدة رسائل.



وقال اللواء محمد الشهاوي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم، الثلاثاء، إن هناك دولا ذات مركز ثقل كبير ترغب في تنفيذ التدريب المشترك مع القوات المسلحة المصرية، نظرا لأن مصر لها خبرة قتالية في الحروب التقليدية وحروب الجيل الرابع وحروب مكافحة الإرهاب.



وأضاف المستشار بكلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية أن التدريب المشترك "حماة الصداقة – 4" تم تنفيذه 4 مرات سابقا، موضحا أن الهدف من التدريب هو تبادل الخبرات وصقل مهارات القادة والظباط والاطلاع على أحدث منظومات التسليح لدى الدول.



وأكد أن دولة مثل روسيا تريد أن تستفيد من الخبرة القتالية المصرية، كما أن مصر تستفيد أيضا من الجانب الروسي في هذا الإطار، لافتا إلى أن الجندي المصري عندما يكون مساويا لقرينه من هذه الدول في الخبرات، يساعد ذلك على رفع الروح المعنوية للقوات المصرية.

