السلطات الكويتية تحرر سيدة هددها زوجها بسلاح ناري

أعلنت السلطات الكويتية تحرير زوجة غير كويتية حبس حريتها زوجها تحت تهديد سلاح ناري، وعثروا عليه وعلى الذخيرة داخل منزله.
وصرح مصدر أمني إلى صحيفة "الراي" الكويتية بأن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بقيام مواطن باحتجاز زوجته غير الكويتية وتهديدها بالقتل بواسطة سلاح في مسكنه بمنطقة تيماء، وعلى الفور انطلق رجال الأمن وفرقة من مباحث الجهراء، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة داهم رجال الفرقة المكان وتمكنوا من تحرير الزوجة المُحتجزة ولم يجدوا في بداية الأمر أي سلاح بيد الزوج".
وأضاف أن: "الزوجة قالت لرجال المباحث أن زوجها حبس حريتها وهددها بالقتل بواسطة مسدس، وقالت إنه قام بإخفائه عند وصولهم. وأنكر الزوج حيازته لأي أسلحة نارية مُدعياً أن زوجته تكذب وتهدف إلى توريطه بقضية وأن الأمر لا يتجاوز مشكلة عائلية بسيطة وسيتم حلها في نطاق الأسرة".
وتابعت: "ان رجال المباحث لم يقتنعوا بما يقوله الزوج، خصوصاً أن الزوجة كانت بحالة انهيار عصبي وهي تروي لهم لحظات الرعب التي عاشتها بسبب تهديدها بالمسدس، فقاموا بتفتيش المنزل وتمكنوا من العثور على السلاح الناري وذخيرة مُخبأة في إحدى الغرف، وتبين أن السلاح غير مرخص حيث جرى التحفظ عليه واقتيد الزوج مخفوراً إلى مكتب البحث والتحري».
أقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صحيفة الراي الكويتية.
وصرح مصدر أمني إلى صحيفة "الراي" الكويتية بأن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بقيام مواطن باحتجاز زوجته غير الكويتية وتهديدها بالقتل بواسطة سلاح في مسكنه بمنطقة تيماء، وعلى الفور انطلق رجال الأمن وفرقة من مباحث الجهراء، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة داهم رجال الفرقة المكان وتمكنوا من تحرير الزوجة المُحتجزة ولم يجدوا في بداية الأمر أي سلاح بيد الزوج".
وأضاف أن: "الزوجة قالت لرجال المباحث أن زوجها حبس حريتها وهددها بالقتل بواسطة مسدس، وقالت إنه قام بإخفائه عند وصولهم. وأنكر الزوج حيازته لأي أسلحة نارية مُدعياً أن زوجته تكذب وتهدف إلى توريطه بقضية وأن الأمر لا يتجاوز مشكلة عائلية بسيطة وسيتم حلها في نطاق الأسرة".
وتابعت: "ان رجال المباحث لم يقتنعوا بما يقوله الزوج، خصوصاً أن الزوجة كانت بحالة انهيار عصبي وهي تروي لهم لحظات الرعب التي عاشتها بسبب تهديدها بالمسدس، فقاموا بتفتيش المنزل وتمكنوا من العثور على السلاح الناري وذخيرة مُخبأة في إحدى الغرف، وتبين أن السلاح غير مرخص حيث جرى التحفظ عليه واقتيد الزوج مخفوراً إلى مكتب البحث والتحري».
أقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صحيفة الراي الكويتية.