ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الكويتية تحرر سيدة هددها زوجها بسلاح ناري

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:19 م
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الكويتية تحرير زوجة غير كويتية حبس حريتها زوجها تحت تهديد سلاح ناري، وعثروا عليه وعلى الذخيرة داخل منزله.

وصرح مصدر أمني إلى صحيفة "الراي" الكويتية بأن "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بقيام مواطن باحتجاز زوجته غير الكويتية وتهديدها بالقتل بواسطة سلاح في مسكنه بمنطقة تيماء، وعلى الفور انطلق رجال الأمن وفرقة من مباحث الجهراء، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة داهم رجال الفرقة المكان وتمكنوا من تحرير الزوجة المُحتجزة ولم يجدوا في بداية الأمر أي سلاح بيد الزوج".

وأضاف أن: "الزوجة قالت لرجال المباحث أن زوجها حبس حريتها وهددها بالقتل بواسطة مسدس، وقالت إنه قام بإخفائه عند وصولهم. وأنكر الزوج حيازته لأي أسلحة نارية مُدعياً أن زوجته تكذب وتهدف إلى توريطه بقضية وأن الأمر لا يتجاوز مشكلة عائلية بسيطة وسيتم حلها في نطاق الأسرة".

وتابعت: "ان رجال المباحث لم يقتنعوا بما يقوله الزوج، خصوصاً أن الزوجة كانت بحالة انهيار عصبي وهي تروي لهم لحظات الرعب التي عاشتها بسبب تهديدها بالمسدس، فقاموا بتفتيش المنزل وتمكنوا من العثور على السلاح الناري وذخيرة مُخبأة في إحدى الغرف، وتبين أن السلاح غير مرخص حيث جرى التحفظ عليه واقتيد الزوج مخفوراً إلى مكتب البحث والتحري».

أقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صحيفة الراي الكويتية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجان مصريان يثيران جدلا في الكويت بسبب خناقة شوارع.. والشرطة تتدخل

ترشيحاتنا

شاهد.. سلاف فواخرجى تسحر متابعيها في أحدث ظهور

حدث ليلا.. استقبال أسطوري لـ منتخب الناشئين في مطار القاهرة.. أحمد شوبير يفتح النار على محمد صلاح.. سائق يشعل النار في نفسه

شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

عميد أطباء العالم.. جراح بريطاني تجاوز الـ90 سنة والسر عند زوجته

الزمالك يخطف هداف بطولة العالم من الاهلى

لمس جسمى وانا نايمة .. قاتلة حماها بـ المقطم: عرض على فلوس لممارسة الرذيلة وخلصت عليه بالسكين

اعتزال اليسا الغناء.. أول رسالة من الفنانة اللبنانية لجمهورها

اطلالة مثيرة بـ بطن مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها من الجيم

لتوفير النفقات.. التعليم تتخذ قرارا جديدا بشأن طباعة كتاب دليل المعلم

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

رغبة مسجلة.. كيف انتصر الزمالك على الاهلى فى صفقة هداف كأس العالم ؟

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

لجنة التخطيط بـ الأهلي تواصل مناقشة ملفات المدرب الجديد.. وترشيح خافيير كليمنتي خلفا لـ لاسارتي

شوبير يفتح النار على محمد صلاح وأحمد موسى يدافع عن لاعب ليفربول بقوة..فيديو

مأساة.. سهر دخلت المستشفى للولادة فأصيبت بفشل كلوي وتسمم فى الدم.. تفاصيل كارثية

وداعا مهنة مساعد صيدلي.. سنتان سجنا و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة مزاولة المهنة دون ترخيص

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها