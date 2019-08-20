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رياضة

مرتضى منصور يكشف كواليس التعاقد مع ميتشو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:28 م
رئيس الزمالك
رئيس الزمالك
ملك موسي
أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عقد مؤتمر صحفي اليوم لتقديم الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد، موضحا أن المدرب لديه سيرة ذاتية محترمة، مشيرا إلى أنه تدرب الزمالك من قبل في الثمانينيات.

وأكد رئيس الزمالك أن النادي لا تكون خياراته وفقا لآراء الجماهير والإعلام، مضيفا أن جماهير الزمالك 50 مليونًا، ولكل واحد رأي مختلف، مشددًا على أن الزمالك قام بتكريم رموزه بالرغم من أن الرموز لم يحضر معظمهم لجلسة تحديد المدير الفني للفريق.

وعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم المدير الفني للفريق الأبيض وإعلان تفاصيل التعاقد معه.

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