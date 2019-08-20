مرتضى منصور يكشف كواليس التعاقد مع ميتشو

أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عقد مؤتمر صحفي اليوم لتقديم الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد، موضحا أن المدرب لديه سيرة ذاتية محترمة، مشيرا إلى أنه تدرب الزمالك من قبل في الثمانينيات .





وأكد رئيس الزمالك أن النادي لا تكون خياراته وفقا لآراء الجماهير والإعلام، مضيفا أن جماهير الزمالك 50 مليونًا، ولكل واحد رأي مختلف، مشددًا على أن الزمالك قام بتكريم رموزه بالرغم من أن الرموز لم يحضر معظمهم لجلسة تحديد المدير الفني للفريق.



