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بملابس رياضية.. لقاء الخميسي تبرز لياقتها في الجيم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:07 م
صدى البلد
ريهام قدري
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، عبر story حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة لها، في أثناء تواجدها بـ"الجيم".

وظهرت لقاء الخميسي، مرتدية "تي شيرت أبيض كت، وتول أحمر، وبنطلون أزرق".

وعادة ما تشارك لقاء الخميسي، جمهورها، بصور لها في أثناء تواجدها بالجيم، فهمى تحرص بشكل دائم على ممارسة الرياضة.

ولم تشارك لقاء الخميسي بأى من الأعمال الدرامية خلال السباق الرمضانى 2019.

وكانت آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.


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