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التليفزيون الياباني يصور حلقة وثائقية عن هرم اللاهون بالفيوم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:38 م
حلقة وثائقية عن هرم
حلقة وثائقية عن هرم اللاهون بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
صور وفد من التليفزيون الياباني، حلقة وثائقية عن هرم اللاهون وحجرة الدفن الملكية بالهرم اليوم الثلاثاء، ورافق الوفد أشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات بالمنطقة وعادل مندي وإبراهيم علي مفتشى الآثار باللاهون.

قام الوفد بتصوير مدخل الهرم والممرات وحجرة الدفن الملكية بالإضافة إلى تصوير الهرم من الخارج وأكد مؤمن بدر المرافق للوفد الياباني أن هذا الفيلم الوثائقي سيذاع فى عدد من المحطات اليابانية خلال شهر أكتوبر المقبل وسيساهم فى زيادة أعداد السياحة اليابانية للمنطقة.

وصرح سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم، أن ذلك يأتي بعد افتتاح حجرة الدفن الملكية بالهرم فى 28 يونيو الماضى وفتح الهرم من الداخل للزيارة وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى فى مصر يتم فتحه للزيارة.

وأشار سيد الشورة، إلى أن منطقة اللاهون أصبحت تشهد إقبالا من الزائرين وزيادة في أعداد الزوار خلال شهر يوليو وأصبحت تحتل المركز الثانى فى إعداد الزيارة للمناطق الأثرية بالفيوم بعد قصر قارون.

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التلفزيون اليابانى يصور حلقة وثائقية عن هرم اللاهون بالفيوم

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