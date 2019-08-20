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السيسى يوجه بالاستمرار فى تفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:28 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللواء الغالي عرض خلال الاجتماع مستجدات تأسيس صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وآليات عمله وتمويله، وتطورات إنشاء المقر الدائم للصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في الجهود المكثفة الجارية لتفعيل آليات عمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بحيث يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله، تقديرًا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري العظيم والتصدي للتحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.

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