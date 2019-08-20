شاهد.. رامى صبرى يقضى إجازة الصيف بصحبة سامح عبد العزيز

حرص الفنان رامي صبري، على قضاء إجازة الصيف بأحد الشواطئ المصرية، بصحبة المخرج سامح عبد العزيز.



ونشر رامي صبري صورة تجمعه بالمخرج سامح عبد العزيز عبر حسابه على "إنستجرام" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



ويستعد رامي صبري لطرح كليب من ألبوم جديد، وهى أغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري.



من ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهي "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"انا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".