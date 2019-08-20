شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو جديدا للفنانة وفاء عامر من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت وفاء عامر خلال الفيديو، وهي تشوي اللحم بالساحل الشمالي أثناء قضاء إجازتها الصيفية.وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة: "وفاء وأحلى مشويات"، ولاقى الفيديو إعجاب متابعيها.يذكر أن النجمة وفاء عامر شاركت، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 فى مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبرى، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ".