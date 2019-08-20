ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:45 م
وفاء عامر
وفاء عامر
محمد بدران
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو جديدا للفنانة وفاء عامر من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت وفاء عامر خلال الفيديو، وهي تشوي اللحم بالساحل الشمالي أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

وعلقت بوسي شلبي على الصورة قائلة: "وفاء وأحلى مشويات"، ولاقى الفيديو إعجاب متابعيها.

يذكر أن النجمة وفاء عامر شاركت، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 فى مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبرى، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ".
View this post on Instagram

وفاء وحلي مشويات

A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on

شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"
شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"
شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"
شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"
شاهد.. وفاء عامر فى الساحل بـ "تشوى لحم"

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقوع وفاء عامر ضحية لمقلب مفاجئ مباشر بعيدًا عن البرامج.. شاهد

وفاء عامر تتغزل في زوجها على انستجرام

بـ الفستان الأبيض.. وفاء عامر تتألق في أحدث إطلالة

شاهد.. وصلة غزل بين وفاء عامر وريم البارودي عبر انستجرام

وفاء عامر: سعيدة بتنظيم أمم أفريقيا في بلدي

وفاء عامر في لقطة رومانسية مع زوجها .. صورة

ترشيحاتنا

الآثار تعلن ضم حرم صهريج المباهما وسط الإسكندرية للآثار الإسلامية

الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

متلبسا برشوة .. الرقابة الإدارية تلقي القبض على أحمد سليم امين عام المجلس الأعلى للإعلام

محمود متولى يقود دفاع الاهلى أمام اطلع بره

المالية السعودية توجه تحذيرا مهما بشأن عملتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء

بفستان أبيض ملفت... يسرا اللوزى تتألق فى أحدث جلسة تصوير