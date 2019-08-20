شاهد.. ابنة حارس الزمالك بصحبة شيكابالا

نشر محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك، مجموعة من الصور الجديدة له عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد أبو جبل خلال الصور مع ابنته و شيكابالا نجم الفريق داخل أرض الملعب، ولاقت الصور إعجاب متابعيه.



جدير بالذكر ان نادى الزمالك تعاقد مؤخرًا مع الصربي ميتشو رسميا لقيادة الفريق لمدة موسم واحد، وذلك في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى.



ويواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.