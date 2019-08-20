نجم الزمالك: الصربي ميتشو مميز للغاية وطارق يحيي ابن النادي



وأكد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن خط المدير الفني الراحل كريستيان جروس هو الاعتماد على بعض اللاعبين في خوض كافة المباريات دون توافر المساواة بين كافة اللاعبين.



وتابع: "طارق يحيى ابن النادي واستطاع أن يتخطى فترة توليه الفريق بكل نجاح".



أشاد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو قائلا: "بداية جيدة للغاية وننتظر رؤية الواقع".وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم اسبورت"، أن كافة الجماهير تنتظر من الصربي ميتشو حصد كافة البطولات وعودة الإنجازات من جديد، مشيرا إلى امتلاك النادي العديد من اللاعبين علي أعلي مستوي، خصوصا بعد إتمام على الصفقات الجديدة.