عميد معهد الأورام: خلال شهرين سيعود المبنى أفضل مما كان

قال الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام، إنه تم استغلال حالة التطوير التي يشهدها المعهد عقب التفجير وإضافة خدمات جديدة للمرضى من خلال توسعة أماكن العيادات والاستقبال، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سوف يكون المعهد القومي على أكمل وجه.



وقدم الشكر خلال برنامج « مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، لكل الشركات والأشخاص التي قامت بالتبرع للمعهد والتي قدمت العديد من الدعم من خلال أموال أو أجهزة، منوها أن الشعب المصري كله متعاطف ويقدم الخدمات العينية لعودة المعهد لسابق عهده.



كما توجه بالشكر إلى العاملين في المعهد لأنه يجلسون في أماكن غير آدمية، ليتمكنوا من خدمة المرضى وإتمام عملهم.