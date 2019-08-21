نفسي أشوفِك على مسرح الأوسكار وأنتي بتتكرمي.. رسالة إسعاد يونس إلى سوسن بدر

نشرت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة برفقة الفنانة "سوسن بدر" من لقائهما فى برنامج صاحبة السعادة الذى تم عرضه أمس على قناة dmc.





وعلقت إسعاد يونس على الصورة : أنا دائما بقول للضيف "بتحلم بإيه" فى الحلقة دى هقول أنا بقى نفسى فى ايه .. انا نفسى قوى اشوفك على مسرح الأوسكار وأنتى بتتكرمى".





وانهالت تعليقات متابعي إسعاد يونس على الصورة : "حلقة جميلة جدا فنانات راقيات، نجمات مصر ، مشفتش جمال كده ، تحفة ".





وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة التى تم عرضها أمس عن اهمية مسلسل "ابو العروسة"، مشيرة الى أنه أعاد للأذهان الطبقة الوسطى؛ والتي اختفت من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية حيث كان يناقش قضايا الطبقة الارستقراطية والفقيرة وما تحتها.



