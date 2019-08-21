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عيار 21 بـ 695 جنيها للجرام.. اسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:35 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
آيات أحمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 21 - 8 - 2019 في مصر، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 697 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

اسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ، 21- 8 - 2019.

وجاءت اسعار الذهب اليوم الأربعاء، 21 - 8 – 2019 على النحو التالي:

اسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 794 جنيهًا.

اسعار الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 695 جنيها.

اسعار الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 595 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5560 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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